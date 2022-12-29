Полузащитник Севильи и сборной Аргентины Алехандро Гомес может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Гомес хочет покинуть Севилью уже в январе, утверждает журналист Николо Скира.

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Аргентинец еще не определился с новым клубом, но выбрал чемпионат, в котором хочет продолжить карьеру – Серия А. Там Алехандро был одноклубником Малиновского в Аталанте, которую покинул из-за скандала с наставником Джан Пьеро Гасперини.

Отметим, что Гомес стал первым игроком в истории УПЛ, получившим титул чемпиона мира. В сезоне 2013/14 он защищал цвета Металлиста, за который в 24 матчах забил 4 гола.

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