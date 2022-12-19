Напередодні збірна Аргентини у фіналі ЧС-2022 у серії післяматчевих пенальті здолала Францію і стала переможцем Мундіалю у Катарі. Серед інших, свою медаль отримав і колишній нападник харківського Металіста Алехандро Папу Гомес.

Скалоні порушив гегемонію бразильців, ставши третім тренером в історії, який виграв ЧС та Кубок Америки

На світовій першості він сумарно зіграв 109 хвилин у двох матчах (59 хвилин у поєдинку з Саудівською Аравією (1:2) на груповому етапі та 50 хвилин в 1/8 фіналу проти Австралії (2:1)). Результативними діями не відзначився.

До слова, Гомес став першим гравцем в історії УПЛ, який здобув титул чемпіона світу. Нагадаємо, у сезоні 2013/14 він захищав кольори Металіста, за який у 24 матчах забив 4 голи. Нині гравець виступає за іспанську Севілью.

"Макрон попросив Францію програти, щоб зберегти обличчя Мессі": шана українським електрикам, або Кінець вічної дискусії