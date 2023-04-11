У вівторок, 11 квітня, на клубній базі Ювентуса був запланований командний обід після тренування – для гравців був приготований шашлик. Однак приємний захід було зіпсовано, інформує Gazzetta dello Sport. Один із гравців не з'явився на обід.

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Цим футболістом виявився півзахисник Леандро Паредес, який виграв у складі збірної Аргентини чемпіонат світу в Катарі. Наприкінці ранкової двосторонки він дорікнув Аллегрі в тому, що тренер не дає йому регулярної ігрової практики.

Повідомляється, що гравцям Ювентуса довелося втрутитися, щоб охолодити запал Паредеса.

У нинішньому сезоні 28-річний аргентинець зіграв за Ювентус 18 матчів у Серії А, але в 13 випадках виходив на поле на заміну. Також він провів 6 зустрічей у єврокубках і 1 гру в Кубку Італії.

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