Французский гранд намерен летом провести чистку состава и отправить нескольких игроков в другие клубы. Это связано не только с тем, что спортивный директор Луиш Кампуш хочет обновить команду, но и обязательство разгрузить зарплатную ведомость, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

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Одним из первых кандидатов на трансфер будет Леандро Паредес. В данный момент он на правах аренды выступает за туринский Ювентус. В ходе встречи итальянского клуба и ПСЖ в рамках группового этапа Лиги чемпионов возникла потасовка на поле между аргентинцем и Серхио Рамосом. С тех пор считается, что Паредес – нежелательная персона в раздевалке парижан. Даже если испанец, у которого истекает контракт летом, покинет команду, Килиан Мбаппе был свидетелем конфликта и, как сообщает L'Équipe, поддержал Рамоса.

Леандро Паредес перешел в ПСЖ зимой 2019 года. Французы отдали за аргентинца около 40 миллионов евро. В составе парижан полузащитник провел 117 матчей. В его активе три гола и десять результативных передач. Действующее соглашение Паредеса с ПСЖ истекает летом 2024 года.

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