Франція. Ліга 1, 32 тур

Ліон – Марсель – 1:2

Голи: Ляказетт, 68 – Ундер, 44, Гюсто, 90+1 (аг)

Маліновський повернувся в старт і багато трудився

Два попередні матчі Маліновський розпочинав на лаві запасних. У поєдинку проти Труа група атаки Марселя прекрасно відпрацювала без Руслана. Ситуація почала насторожувати, однак сьогодні українець отримав місце в стартовому складі на "олімпійське" дербі з Ліоном.

Ліон більше контролював м'яч, тому доводилося чимало відпрацьовувати на оборону. Команда Ігора Тудора традиційно вмикала персональний пресинг, а Маліновський грав проти Толіссо. Виходило непогано. Руслан щільно тримав опонента та вчасно висувався на перехоплення. Вже на перших хвилинах він відібрав м'яч у чемпіона світу та віддав під удар Ундеру.

Маліновський діяв глибше, ніж зазвичай. Розташовувався під Алексісом і Ундером, опускаючись на одну лінію з центрхавами. Українець розігнав перспективну контратаку, яка не дійшла до логічного завершення. А ще вивів на ударну позицію Санчеса. Завдав двох ударів, які потягнули на 0.22xG. У середині першого тайму пробив після підбирання (м'яч зрізався), потім приклався зі штрафного метрів з 25 (вище воріт).

На 83 хвилині Маліновського замінили. На основі непоганих цифр, статистичні портали вивели Руслану пристойні оцінки: SofaScore – 7.1, FotMob – 7.5.

Марсель заслужено, але кумедно переграв Ліон

Ліон провалив перший тайм. Господарі на старті зустрічі взяли м'яч під контроль і, здавалося, вели гру. Але володіння було стерильним, моментів вони не створювали, тому Марсель почувався комфортно і з часом почав ловити суперника на помилках. Ліон пішов на перерву з один ударом (по воротах Лопеша прилетіло 8). Щоправда, дуже хорошим. Ляказетт не замкнув простріл у порожній кут воріт.

Марсель заслужено відкрив рахунок. Санчес отримав пас з глибини та пробив у голкіпера, а Ундер встиг на добивання. У другому таймі ситуація була не настільки радикальною, але все одно на користь гостей. Шикарні моменти змарнували Алексіс і Ундер, погано розпорядився нагодами Клосс (в одному епізоді замісь удару віддав невдалий пас, а в іншому – з лінії воротарського пробив у перекладину).

Ліон тим часом знайшов і використав свій неочевидний шанс. Допоміг стандарт, після якого Толіссо опинився далеко від Маліновського. Корентен подав у штрафний майданчик, а Ляказетт виграв там позицію та зрівняв рахунок. "Ткачі" могли навіть взяти три очки, якби Мало Гюсто на останніх хвилинах краще пробив з меж 11-метрової позначки.

У компенсований час все ще раз різко перевернулося. Мало Гюсто мав стати героєм, а став антигероєм. У штрафному майданчику Ліона виникла легка паніка, кілька рикошетів – м'яч від Гюсто (який виступає в оренді з Челсі) залетів у ворота. Марсель переміг! Команда Маліновського набрала 67 очок і піднялася на друге місце Ліги 1. Ліон з 50 балами йде сьомим.

Марсель втратив очки з середняком Ліги 1 – жалюгідна гра, тривожний сигнал і крихти для Маліновського