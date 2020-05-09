Південна Корея: віце-чемпіон країни почав сезон із розгрому, гравці показали лайфхак для вітань у часи пандемії

Відбулися ще три поєдинки 1-го туру південнокорейської К-Ліги. Зокрема, перший матч зіграв віце-чемпіон країни Ульсан Хюндай.
Південна Корея, К-Ліга, 1-й тур
Ульсан Хюндай – Санджу Санму – 4:0
Голи: Негау, 8, 45+3 (пенальті), Лі Санг-Хьон, 52, Юн Біт-Гарам, 75
Інчхон – Тегу – 0:0
Гвангю – Соннам – 0:2
Голи: Янг Донг-Х'єн, 5, 12
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Розгромну перемогу ульсанців над Санджу Санму забезпечив Жуніор Негау. Бразилець оформив дубль ще до перерви, а на старті другої половини віддав результативний пас на партнера. Крапку в двобої на 75-й хвилині поставив Юн Біт-Гарам.
Тим часом Соннам вбив інтригу виїзного поєдинку проти Гвангю в перші 15 хвилин. Янг Донг-Х'єн спочатку відкрив рахунок на 5-й хвилині, а вже на 12-й відзначився вдруге. На більше команди за майже 80 хвилин ігрового часу не спромоглися.
Тим часом у матчі другого дивізіону Сувон Сіті – Течжон Сітізен гравці продемонстрували, як привітати суперника перед поєдинком без рукостискань. Вони натомість вклонились один одному, намагаючись зберегти соціальну дистанцію.
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