На своєму офіційному сайті "партенопейці" оголосили про перехід 28-річного італійця з Салернітани. Паскуале Маццоккі підписав контракт з Наполі до 2027 року.

Не лише Бонуччі – ще два чемпіони Європи хочуть повернутися до Італії

Згідно з інформацією Football-italia, неаполітанці заплатили за захисника три мільйони євро. Очікується, що він складе конкуренцію нинішньому правому захиснику та капітану Джованні Ді Лоренцо. Маццоккі народився в Неаполі і є шанувальником клубу.

За свою кар'єру Паскуале виступав за Парму, Перуджу, Венецію. До Салернітани він приєднався у 2022 році. Загалом Маццоккі зіграв за "гранатових" у 61 матчі. В його активі два голи та сім результативних передач. У Наполі захисник буде виступати під 30 номером.

Нагадаємо, що партенопейці за підсумками сезону 2022/23 здобули титул чемпіона Італії.

"Хотів би стерти ту ніч зі своєї кар'єри": зламаний ніс і барикади у роздягальні – шалена бійка у плей-офф ЛЧ