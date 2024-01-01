Поєдинок між Валенсією та Інтером на Местальї у березні 2007-го видався відверто нудним та закінчився без голів. Однак резонанс, який він викликав, ще довго тривожив учасників того матчу.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує епічне побоїще, яке, ймовірно, коштувало кар'єри одному з його антигероїв.

Вивіска Інтер – Валенсія в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2006/2007 не надто приваблювала своєю видовищністю. Італійці забили на груповому етапі лише 5 м'ячів – найменше серед усіх учасників плей-офф. Валенсія також не вважалася зразком атакувального футболу, хоча загалом без проблем виграла групу з Ромою, Шахтарем та Олімпіакосом.

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Та треба віддати належне – перший матч у Мілані запам'ятався доволі непоганим футболом. Господарі двічі вели у рахунку, та галісійцям вдалося уникнути поразки – 2:2. Це означало, що розв'язка відбудеться на Местальї. Там надмірна напруга настільки обмежила футболістів у креативі, що гра нагадувала шахову партію. Інтер майже не турбував Сантьяго Канісареса, а іспанці не ризикували і користалися ще чинним правилом виїзного гола. Врешті-решт, їм це вдалося.

Компенсований час вже завершився, на табло горіли нулі, а Інтер мріяв про останню атаку відчаю. Завантаження м'яча вперед, верхова боротьба одразу двох пар футболістів і болісне зіткнення. Рефері Вольфганг Штарк збирався свистіти і фіксувати вихід Валенсії у чвертьфінал, проте на мить застиг. На полі спалахнула сутичка.

І поки розпочалася штовханина, режисер трансляції продемонстрував повтор. Роберто Айяла та Карлос Марчена самовіддано пішли на верховий м'яч і зіштовхнулися з Хуліо Крусом та Марко Матерацці. Після брутального зіткнення на газоні залишився лежати лише Марчена, натомість Айяла взявся сперечатися з Ібрагімовічем. У підсумку емоції вляглися, а суддя обмежився усними зауваженнями та сповістив про завершення поєдинку. Конфлікт вичерпано?

Деякі гравці Інтера попрямували до підтрибунного приміщення, валенсійці кинулися святкувати. Неспокійно було тільки поруч із центральним колом, де зчепилися Марчена і Бурдіссо. Усі подальші події можна описати лише одним словом – хаос. До епіцентру суперечки кинулися представники обидвох команд і не лише футболісти. Та навіть ці пристрасті можна було відносно безболісно погасити. Якби не одне "але".

Це "але" належало Давіду Наварро. Захисник Валенсії увесь матч провів на лаві запасних, проте вирішив стати найбільш обговорюваною персоною поміж нудних 0:0 на Местальї. Наварро виринув нізвідки, зацідив точнісінько у ніс Бурдіссо і кинувся навтьоки від розлючених гравців Інтера. Давід вміло уникнув підкатів Круса та Івана Кордоби і сховався у тунелі.

6 de marzo de 2007, Valencia - Inter. Un puñetazo de David Navarro a Burdisso al acabar el partido desata el caos en Mestalla y una de las peleas más recordadas del fútbol europeo.pic.twitter.com/oS9pwljnTk — Colección VCF (@coleccionVCF) March 6, 2023

Минуло кілька років і журналісти запитали Кордобу про момент у кар'єрі, через який він найбільше жалкує. "Я ні про що не шкодую, крім того, що сталося у Валенсії в знаменитій сутичці після матчу Ліги чемпіонів. Я відреагував інстинктивно, як друг", – заявив колумбієць.

Наварро вдалося втекти від стусанів безпосередньо на полі, однак його підлий удар не давав спокою італійцям, які намагалися знайти хулігана у підтрибунному приміщенні, а потім навіть хотіли прорватися у роздягальню Валенсії, де сховався Наварро. Пристрасті гасила поліція, яка не дозволила розлюченим італійцям вчинити самосуд.

"Коли Марчена почав провокувати і ображати мене, я кинувся на нього, – пояснював потім Бурдіссо. – Але якби Наварро не втрутився, щоб завдати мені того боягузливого удару, на цьому б все і закінчилося".

"Боягузом" назвав Наварро і наставник Інтера Роберто Манчіні. "Я нічого не бачив, адже першим повернувся до роздягальні. Хлопці розповіли мені, що сталося і я переглянув відео. Як ви можете назвати того, завдає такого удару і втікає?" – риторично запитував тренер міланців.

Вчинок Давіда Наварро не розуміли й деякі його партнери. Італієць Еміліано Моретті дивувався: "Давід – абсолютно нормальна людина. Я не знаю, що змусило його зробити це".

Сам кривдник Ніколаса Бурдіссо мав пояснення: "Я побачив, що вони намагаються напасти на мого одноклубника, і у мене здали нерви. Я ніколи не поводився так раніше. Мені дуже прикро і соромно. Це був найгірший момент у моїй кар'єрі".

Представникам Інтера таки не вдалося фізично відповісти Давіду Наварро, утім він отримав серйозне покарання від УЄФА. Іспанця дискваліфікували на сім місяців, та дисциплінарні органи притягнули до відповідальності не лише захисника Валенсії, а й, щонайменше, п'ятьох учасників побоїща. Наприклад, Ніколас Бурдіссо, якому Наварро зламав ніс, отримав 6-матчеву дискваліфікацію. Дісталося й Майкону, Марчені, Кордобі та Крусу.

Через кілька тижнів після бійки Наварро та Бурдіссо зустрілися знову – у Ньйоні в приміщенні, де відбувалося засідання Дисциплінарної комісії УЄФА. Там Давід начебто зізнався, що вживав наркотики, адже важко переживав хворобу матері.

Той випадок поставив хрест на виступах Наварро у Валенсії. І справа навіть не у тривалій дискваліфікації. Наставник Кіке Санчес Флорес не бачив майбутнього для Давіда у клубі, тож невдовзі той вирушив у Мальорку. Далі був швейцарський Ксамакс, Леванте та Алькоркон. Складно фантазувати, як би склалася кар'єра Наварро, якби не той удар у ніс Бурдіссо, проте він зруйнував усе.

"Я хотів би стерти ту ніч зі своєї кар'єри. Цей удар був чимось безрозсудним. Я хотів би видалити цей епізод не стільки через дискваліфікацію, скільки через імідж, який я створив. Ми ніколи не говоримо про Наварро через те, що він виграв. Ми говоримо про Наварро лише в контексті тієї бійки", – виливав душу Давід у пресі.

На жаль, захисник Валенсії потрапив у історію Ліги чемпіонів не завдяки успішним діям на полі. При згадці Давіда Наварро більшість все одно згадує той забіг, удар кулаком і рекордну дискваліфікацію.