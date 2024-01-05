На своем официальном сайте "партенопейцы" объявили о переходе 28-летнего итальянца из Салернитаны. Паскуале Маццокки подписал контракт с Наполи до 2027 года.

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Согласно информации Football-italia, неаполитанцы заплатили за защитника три миллиона евро. Ожидается, что он составит конкуренцию нынешнему правому защитнику и капитану Джованни Ди Лоренцо. Маццокки родился в Неаполе и является поклонником клуба.

За свою карьеру Паскуале выступал за Парму, Перуджу, Венецию. К Салернитане он присоединился в 2022 году. Всего Маццокки сыграл за "гранатовых" в 61 матче. В его активе два гола и семь результативных передач. В Наполи защитник будет выступать под 30 номером.

Напомним, что "партенопейцы" по итогам сезона 2022/23 завоевали титул чемпиона Италии.

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