Манчестер Сіті поїхав у гості до команди четвертого дивізіону Челтенхема в 1/16 Кубка Англії. Український легіонер "містян" залишився в запасі.

Олександр Зінченко в новому році перетворився на основного лівого захисника Манчестер Сіті. Він грає в кожному матчі АПЛ, тому на кубковий поєдинок отримав відпочинок. У старті його конкурент – Бенжамен Менді.

Поєдинок Челтенхем – Манчестер Сіті розпочинається о 19:30 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine.

Стартовий склад Манчестер Сіті: Стеффен – Гарсія, Харвуд-Белліс, Ляпорт, Менді – Фернандінью – Дойл, Фоден – Марез, Жезус, Торрес.

Запасні: Едерсон, Діаш, Стерлінг, Гюндоган, Зінченко, Родрі, Бернарду, Канселу, Бернабе.

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Челтенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу