Манчестер Сити поехал в гости к команде четвертого дивизиона Челтенхема в 1/16 Кубка Англии. Украинский легионер "горожан" остался в запасе.

Александр Зинченко в новом году превратился в основного левого защитника Манчестер Сити. Он играет в каждом матче АПЛ, поэтому на кубковый поединок получил отдых. В старте его конкурент – Бенжамен Менди.

Поединок Челтенхэм – Манчестер Сити начинается в 19:30 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine.

Стартовый состав Манчестер Сити: Стеффен – Гарсия, Харвуд-Беллис, Ляпорт, Менди – Фернандиньо – Дойл, Фоден – Марез, Жезус, Торрес.

Запасные: Эдерсон, Диаш, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Родри, Бернарду, Канселу, Бернабе.

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Челтенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча