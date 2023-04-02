Екс-форвард "синіх" Джиммі Флойд Хассельбайнк, який нещодавно увійшов до тренерського штабу збірної Англії, оцінив виступ Михайла Мудрика у матчі з Астон Віллою (0:2).

"Мудрик – це ще не завершений продукт. У нього є потенціал. Йому потрібно більше бути в таких ситуаціях, щоб робити правильні речі та приймати правильні рішення.

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Він коштував клубу багато грошей, але він в Англії лише декілька місяців. Він ще не звик перебувати на таких позиціях. Якщо ви часто потрапляєте у подібні ситуації, робите додатковий дотик наближаючись до воріт, то граєте з більшою переконливістю. Йому потрібен час.

Так, він промахнувся. Але якщо його підписали за 88 мільйонів фунтів стерлінгів, це не означає, що він сформований, це не означає, що він не втрачатиме моментів. Ви повинні дати йому можливість зазнати поразки та почати все спочатку.

Мудрик – широкий гравець. Він не звик перебувати в таких ситуаціях. Йому потрібно почуватися комфортно у подібних моментах і працювати над цим. Час покаже, чи була сума його трансферу правильною. У нього є потенціал", – сказав Хассельбайнк в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, Мудрик вийшов в основі Челсі проти Астон Вілли і провів на полі 57 хвилин. Наш співвітчизник запам'ятався двома виходами сам на сам, які, однак, не зумів реалізувати.

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