"Мудрик – это еще не завершенный продукт. У него есть потенциал. Ему нужно больше быть в таких ситуациях, чтобы делать правильные вещи и принимать правильные решения.

Мудрик по-философски отреагировал на фиаско Челси с Астон Виллой

Он стоил клубу много денег, но он в Англии всего несколько месяцев. Он еще не привык находиться на таких позициях. Если вы часто попадаете в подобные ситуации, делаете дополнительное касание приближаясь к воротам, то играете с большей убедительностью. Ему нужно время.

Да, он промахнулся. Но если его подписали за 88 миллионов фунтов стерлингов, это не означает, что он сформирован, это не означает, что он не будет терять моменты. Вы должны дать ему возможность потерпеть поражение и начать все сначала.

Мудрик – широкий игрок. Он не привык находиться в таких ситуациях. Ему нужно чувствовать себя комфортно в подобных моментах и работать над этим. Время покажет, была ли сумма его трансфера правильной. У него есть потенциал", – сказал Хассельбайнк в эфире Sky Sports.

Напомним, Мудрик вышел в основе Челси против Астон Виллы и провел на поле 57 минут. Наш соотечественник запомнился двумя выходами один на один, которые, однако, не сумел реализовать.

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