Півзахисник "синіх" Михайло Мудрик намагається не робити трагедії після чергової невдачі в АПЛ.

Напередодні Челсі на своєму полі поступився Астон Віллі з рахунком 0:2. Український півзахисник Михайло Мудрик вийшов в основі і провів на полі 57 хвилин. Наш співвітчизник запам'ятався двома виходами сам на сам, які, однак, не зумів реалізувати.

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Після гри фанатський акаут Мудрика в Instagram опублікував фото Михайла з сумним емодзі. Вінгер Челсі зробив репост світлини до себе у сторіз, підписавши її: "Завжди є чому вчитися, завжди є бажання вдосконалюватися".

Нагадаємо, після переходу до табору лондонців український вінгер провів за "синіх" 8 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативну передачу.

Челсі після 29-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ на одинадцятій сходинці, набравши 38 очок.

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