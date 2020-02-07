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Челсі знайшов заміну Кепі в Аяксі

00:46 118 Читать на русском
Челсі знайшов заміну Кепі в Аяксі
Андре Онана / Фото з відкритих джерел

За голкіпером збірної Камеруну Андре Онана вже давно вишикувалась черга – тепер до них долучились і "сині".

Лондонський Челсі, в якого останнім часом виникли проблеми на останньому рубежі, всерйоз зацікавлений у придбанні голкіпера Аякса Андре Онана, повідомляє видання Goal.

Челсі знайшов потенційного покупця на Кепу

"Пенсіонери" планують підсилитись 23-річним камерунцем у літнє трансферне вікно. Наставник Челсі Френк Лемпард попросив клуб влітку купити нового воротаря, оскільки незадоволений грою нинішнього першого номера Кепи Аррісабалаги. Раніше з’явилась інформація, що клуб також розглядає кандидатури Ніка Поупа з Бернлі та Вісенте Гуайти з Крістал Пелас.

Нагадаємо, Онана – вихованець Барселони, у Аяксі грає з січня 2015 року. У поточному сезоні він взяв участь в 20 матчах чемпіонату Нідерландів, в яких пропустив 17 голів і ще 7 разів залишав свої ворота в недоторканності. Transfermart оцінює футболіста у 45 млн євро.

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Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Челсі Челсі Аякс Аякс Англія Андре Онана Андре Онана
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