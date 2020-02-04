У Челсі назвірває конфлікт через Кепу – Лемпард вже знайшов двох кандидатів на заміну голкіперу

Головний тренер Челсі Френк Лемпард, схоже, остаточно розчарувався в іспанському голкіперу.

Наставник "аристократів" висловив керівництву клубу своє побажання придбати нового воротаря, інформує Mirror. Тренер розглядає кандидатури Ніка Поупа з Бернлі та Вісенте Гуайти з Крістал Пелас.

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Однак керівництво Челсі не поділяє планів Лемпарда. Директор лондонського клубу Марина Грановська не має наміру продавати Кепу. У 2018-му він коштував клубу 80 млн євро. У Челсі не хочуть нести збитки через складні стосунки Аррісабалаги з тренером.

Нагадаємо, що в останньому турі АПЛ проти Лестера (2:2) ворота Челсі захищав Віллі Кабальєро. В поточному сезоні чемпіонату Англії Аррісабалага провів 24 матчі, в яких пропустив 30 м'ячів.

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