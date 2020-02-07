Челси нашел замену Кепе в Аяксе

За голкипером сборной Камеруна Андре Онана уже давно выстроилась очередь – теперь к ним присоединились и "синие".

Лондонский Челси, у которого в последнее время возникли проблемы на последнем рубеже, всерьез заинтересован в приобретении голкипера Аякса Андре Онана, сообщает издание Goal.

Челси нашел потенциального покупателя на Кепу

"Пенсионеры" планируют усилиться 23-летним камерунцем в летнее трансферное окно. Наставник Челси Фрэнк Лэмпард попросил клуб летом купить нового вратаря, поскольку недоволен игрой нынешнего первого номера Кепы Аррисабалаги. Ранее появилась информация, что клуб также рассматривает кандидатуры Ника Поупа из Бернли и Висенте Гуайты из Кристал Пэлас.

Напомним, Онана – воспитанник Барселоны, в Аяксе играет с января 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Нидерландов, в которых пропустил 17 голов и еще 7 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Transfermart оценивает футболиста в 45 млн евро.

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