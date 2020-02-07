toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ КУБОК ИСПАНИИ

Челси нашел замену Кепе в Аяксе

00:46 29 Читати українською
Челси нашел замену Кепе в Аяксе
Андре Онана / Фото из открытых источников

За голкипером сборной Камеруна Андре Онана уже давно выстроилась очередь – теперь к ним присоединились и "синие".

Лондонский Челси, у которого в последнее время возникли проблемы на последнем рубеже, всерьез заинтересован в приобретении голкипера Аякса Андре Онана, сообщает издание Goal.

Челси нашел потенциального покупателя на Кепу

"Пенсионеры" планируют усилиться 23-летним камерунцем в летнее трансферное окно. Наставник Челси Фрэнк Лэмпард попросил клуб летом купить нового вратаря, поскольку недоволен игрой нынешнего первого номера Кепы Аррисабалаги. Ранее появилась информация, что клуб также рассматривает кандидатуры Ника Поупа из Бернли и Висенте Гуайты из Кристал Пэлас.

Напомним, Онана – воспитанник Барселоны, в Аяксе играет с января 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Нидерландов, в которых пропустил 17 голов и еще 7 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Transfermart оценивает футболиста в 45 млн евро.

Десятиліття у трясовині, кумир Гвардіоли на чолі та подвійне прокляття еліти: історія Мірандеса – головного дива Іспанії

blog_ava
Тайсон опубликовал новый пост о несправедливости – бразилец не выглядит счастливым в Шахтере
6 февраля
1110
Теги
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага Челси Челси Аякс Аякс Англия Андре Онана Андре Онана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
26
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук