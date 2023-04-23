Португальський гравець "россонері" привернув до себе увагу чудовою грою в чемпіонаті Італії. Низка клубів влітку спробують вмовити Леау покинути Мілан.

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Як повідомляє Football Italia з посиланням на A Bola, Челсі вірить, що зможе вмовити гравця приєднатися до команди. Вінгер "россонері" все ще має сплатити штраф Спортингу за розірвання контракту в односторонньому порядку у 2018 році. Ця сума складає близько 20 мільйонів євро. Лондонців це не лякає, і вони вже провели перемовини з керівництвом лісабонського клубу щодо сплати штрафу за Леау, якщо трансфер відбудеться.

Здебільшого вінгер "россонері" з'являється на полі на лівому фланзі атаки. На цій позиції звик грати Михайло Мудрик. Отже, якщо Леау перейде до Челсі, він буде конкурентом українця за місце в стартовому складі.

Чинний контракт португальця з Міланом розрахований до 2024 року. Раніше повідомлялося, що сторони усно домовились про продовження угоди. Рафаел Леау у 28 матчах за "россонері" в чемпіонаті Італії забив 10 голів та зробив шість результативних передач. У Лізі чемпіонів в активі гравця 10 матчів, в яких він оформив один гол та віддав три асиста.

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