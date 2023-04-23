Португальский игрок "россонери" привлек к себе внимание замечательной игрой в чемпионате Италии. Ряд клубов летом попытаются уговорить Леау покинуть Милан.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на A Bola, Челси верит, что сможет уговорить игрока присоединиться к команде. Вингер "россонери" все еще должен заплатить штраф Спортингу за расторжение контракта в одностороннем порядке в 2018 году. Эта сумма составляет около 20 миллионов евро. Лондонцев это не пугает, и они уже провели переговоры с руководством лиссабонского клуба относительно уплати штрафа за Леау, если трансфер состоится.

В основном вингер "россонери" появляется на поле на левом фланге атаки. На этой позиции привык играть Михаил Мудрик. Итак, если Леау перейдет в Челси, он будет конкурентом украинца за место в стартовом составе.

Действующий контракт португальца с Миланом рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что стороны устно договорились о продлении соглашения. Рафаэл Леау в 28 матчах за "россонери" в чемпионате Италии забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. В Лиге чемпионов в активе игрока 10 матчей, в которых он оформил один гол и отдал три ассиста.

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