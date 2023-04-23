Після грандіозних витрат, які перевищили півмільярда євро, боси Челсі планують не менш серйозну чистку. Низка гравців продовжать кар'єру в інших клубах.

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Зокрема, Н'Голо Канте та П'єр-Емерік Обамеянг можуть одягти футболку Барселони (останній – вже вдруге). У французького хавбека закінчується контракт з клубом. Челсі має можливість його продовжити, однак відхід 32-річного Канте виключати не слід. Барса готова запропонувати йому контракт на 2 роки, але для цього французу доведеться піти на серйозне зменшення зарплатні, повідомляє Mirror.

Інший гравець, якого хоче бачити Хаві – це П'єр-Емерік Обамеянг. Парадокс, але саме з Барселони габонець влітку 2022-го перейшов у Челсі. Тепер наставник "блаугранас" знову хоче попрацювати з досвідченим нападником, якому немає місця в Челсі. Хаві очікує отримати відповідь форварда до початку червня, а Барса планує виклати за нього не більше 10 мільйонів євро.

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