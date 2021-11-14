Досвідчений нападник може опинитися у чемпіонаті Англії, повідомляє Marca.

Інсіньє шокований новим контрактом від Наполі – зарплату капітана хочуть урізати на 50%

"Сині" спробують скористатися ситуацією, що склалася навколо нового контракту Інсіньє. Чемпіон Європи не хоче йти на зменшення зарплати вдвічі, тому може стати вільним агентом наступного літа. Також наміри поцупити форварда "партенопейців" безкоштовно має міланський Інтер.

До слова, в нинішньому сезоні Лоренцо Інсіньє провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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