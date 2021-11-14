Круг претендентов на капитана итальянского Наполи Лоренцо Инсинье увеличился из-за интереса от лондонского Челси.

Опытный нападающий может оказаться в чемпионате Англии, сообщает Marca.

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"Синие" попытаются воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг нового контракта Инсинье. Чемпион Европы не хочет идти на уменьшение зарплаты вдвое, потому может стать свободным агентом следующим летом. Также намерения утащить форварда "партенопейцев" бесплатно имеет миланский Интер.

К слову, в нынешнем сезоне Лоренцо Инсинье провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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