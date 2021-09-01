Інтер намагався купити 30-річного італійця вже цього літа, але сума у 25 млн євро здалася міланцям завеликою, адже у Інсіньє завершується контракт у кінці нинішнього сезону.

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За інформацією Calciomercato, чинний чемпіон Італії не відмовився від ідеї підписати капітана Наполі. Щоправда, тепер Інтер хоче переманити переможця Євро-2020 безкоштовно.

Лоренцо Інсіньє ніяк не може домовитися з Наполі про новий контракт. Футболіст хоче отримувати близько 7 млн євро ​​на рік, а неаполітанці задовольнити такі вимоги не можуть. Саме цим планує скористатися Інтер.

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