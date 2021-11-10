"Я чую, як надто багато журналістів кажуть, що Лоренцо відхилив щедрі пропозиції Наполі. Нібито Де Лаурентіс запропонував йому максимум, на який був здатен.

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Мої стосунки з Де Лаурентісом прекрасні, але я маю уточнити, що зараз контрактна пропозиція передбачає скорочення заробітної плати на 50%. Я агент і маю захищати капітана в будь-який час. Зазвичай ви пропонуєте більше грошей, коли хочете продовжити контракт. Просто подивіться, як ставилися до гравців, яких продовжили до Лоренцо.

Зайве говорити, що Інсіньє був здивований такою пропозицією Наполі. Ми завжди на зв'язку з Де Лаурентісом. З Ауреліо існує взаємна повага, але він знає, що пропозицію треба збільшувати, а не скорочувати. Ми лише на початку переговорів, і кілька навіжених фанатів називають його найманцем. Я очікую, що клуб зробить крок у бік Інсіньє", – наводить слова Пізакане Football Italia.

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