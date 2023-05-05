Сезон 2022/23 став справжнім кошмаром для Мудрика і Ко.

Перемога Брайтона над Манчестер Юнайтед не залишила Челсі математичних шансів обігнати підопічних Роберто Де Дзербі, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.

Перемога Де Дзербі з шансами на ЛЧ у відеоогляді поєдинку Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0

Це значить, що лондонці вперше з 2016 року не вийдуть не лише в Лігу чемпіонів, але й до Ліги Європи. Мудрик і Ко мають теоретичні шанси вийти до Ліги конференцій.

Наразі Челсі посідає 12 місце з 39 очками після зіграних 33 матчів. Брайтон завдяки перемозі над Манчестер Юнайтед набрав 55 пунктів, розташувавшись на 5 сходинці.

Брайтон дотиснув МЮ у божевільній кінцівці – пенальті на 90+5 дає Де Дзербі надію на ЛЧ