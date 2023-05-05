Челсі зазнав фіаско, якого не було 7 років – Де Дзербі остаточно залишив Мудрика без ЛЄ
14:05 - Читать на русском
Сезон 2022/23 став справжнім кошмаром для Мудрика і Ко.
Перемога Брайтона над Манчестер Юнайтед не залишила Челсі математичних шансів обігнати підопічних Роберто Де Дзербі, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.
Перемога Де Дзербі з шансами на ЛЧ у відеоогляді поєдинку Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0
Це значить, що лондонці вперше з 2016 року не вийдуть не лише в Лігу чемпіонів, але й до Ліги Європи. Мудрик і Ко мають теоретичні шанси вийти до Ліги конференцій.
Наразі Челсі посідає 12 місце з 39 очками після зіграних 33 матчів. Брайтон завдяки перемозі над Манчестер Юнайтед набрав 55 пунктів, розташувавшись на 5 сходинці.
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