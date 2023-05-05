Нещодавно команди зустрічалися у півфіналі Кубка Англії. Після 120 "сухих" хвилин МЮ виграв серію пенальті і пройшов далі. У чемпіонаті команда Тен Хага відтоді встигла мінімально здолати Астон Віллу, а Брайтон з ротацією не залишив мокрого місця від Вулвз. "Дияволи" відносно спокійно йшли на четвертій сходинці, тому хлопцям Де Дзербі для мрій про ЛЧ потрібна була виключно перемога.

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Де Дзербі повернув кількох лідерів, які відпочивали у минулому турі. Мітома і Мак Аллістер вийшли на звичних позиціях, а от центрхаву Кайседо довелося закривати знекровлений правий фланг оборони. У суперниках – грізний Маркус Рашфорд.

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Перші кілька хвилин визначили малюнок гри ледь не на весь поєдинок. Тен Хаг дав наказ гравцям МЮ високо зустрічати суперника, і Антоні дуже швидко міг забивати після затискання "чайок" у їхньому карному майданчику. Удару бразильця забракло точності. Гості відповіли власною обрізкою, коли Лінделеф кволим пасом вивів Мітому на рандеву з Де Хеа. Іспанец здійснив сейв обличчям, після якого кілька хвилин полежав на газоні.

МЮ таки зміг створити Брайтону проблеми з проходом центра поля. "Дияволи" кілька разів перекушували опонента і вибігали в улюблені контратаки, але Рашфорд та компанія безхитрісно били в Стіла.

"Чайки" не цуралися бити здалеку – до перерви таким відзначилась латиноамериканська трійка Мак Аллістер-Енсісо-Буонанотте. Дуель поповнилась новими 45 хвилинами без голів, але це була зовсім не та нудьга, що на Вемблі 11 днів тому. МЮ мав трохи кращі моменти і міг розраховувати на більше.

Де Дзербі випустив на другу половину той самий склад, але Брайтон заграв потужніше. Господарі упродовж 15 хвилин провели серію ударів, вирівнявши показник xG (у обох трішки перевалило за 1). На полі закипіли пристрасті. Антоні не почув бажаний свисток арбітра і зірвав злість на Мак Аллістері. Зав'язалась сутичка, яку Андре Маррінер погасив "гірчичниками" для Данка і Антоні.

Запал Брайтона поступово спадав, а МЮ наче був і не проти нічиєї на непростому стадіоні. "Чайки" все ж отримали винагороду за свої старанння. Оборона гостей двічі панічно відбивалася в кінцівці, але зрештою не витримала. На 90+5-й хвилині Маррінер з допомогою повтору помітив руку Шоу в карному майданчику – пенальті. До "позначки" підійшов Мак Аллістер і чітко реалізував вирок. Перемога дає надію Брайтону зачепитися за ЛЧ, хоча до Юнайтед 8 очок і матч в запасі. Все залишається в руках хлопців Тен Хага, які зберігають 4 пункти запасу над Ліверпулем і також мають тур в запасі.