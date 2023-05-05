Перемога Де Дзербі з шансами на ЛЧ у відеоогляді поєдинку Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0
09:46 - Читать на русском
Брайтон обіграв Манчестер Юнайтед у перенесеному матчі 28-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд гри Брайтон – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".
завершено
Команди обмінялись моментами Антоні та Мітоми, але обом не вдалось їх реалізувати. Чимало ударів заблокували захисники у першій половині, а по перерві у гру активно вступав Стіл.
Брайтон дотиснув МЮ у божевільній кінцівці – пенальті на 90+5 дає Де Дзербі надію на ЛЧ
У другому таймі гра йшла до нічиєї, хоча кінцівка була за Брайтон. Саме за це "чайки" були винагороджені, заробивши право на пенальті на 90+5 – Шоу зіграв рукою в штрафному. Мак Аллістер реалізував 11-метровий, принісши перемогу Брайтону.
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