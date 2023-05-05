Сезон 2022/23 стал настоящим кошмаром для Мудрика и Ко.

Победа Брайтона над Манчестер Юнайтед не оставила Челси математических шансов обогнать подопечных Роберто Де Дзерби, сообщает журналист Низаар Кинселла.

Победа Де Дзерби с шансами на ЛЧ в видеообзоре поединка Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0

Это значит, что лондонцы впервые с 2016 года не выйдут не только в Лигу чемпионов, но и в Лигу Европы. Мудрик и Ко имеют теоретические шансы выйти в Лигу конференций.

Сейчас Челси занимает 12 место с 39 очками после сыгранных 33 матчей. Брайтон благодаря победе над Манчестер Юнайтед набрал 55 пунктов, расположившись на 5 строчке.

Брайтон дожал МЮ в сумасшедшей концовке – пенальти на 90+5 дает Де Дзерби надежду на ЛЧ