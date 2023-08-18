Лондонський Челсі оголосив про перехід бельгійського півзахисника Ромеу Лавії, останнім клубом якого був Саутгемптон. Про це пише клубна прес-служба "синіх".

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Футболіст і клуб уклали довгострокову угоду на 7 років – до літа 2030. Фінансові аспекти особистого контракту Лавії з Челсі не розголошуються.

Сума трансферу 19-річного таланта становить 58 мільйонів фунтів стерлінгів з врахуванням бонусів. В період з 2020 по 2022 рік Лавія перебував у Манчестер Сіті. Саме "містяни" продали гравця в Саутгемптон. У тій угоді була включена умова, за якою Манчестер Сіті отримає 20% від наступного перепродажу гравця.

Цікаво, що на Ромеу також претендував Ліверпуль, але "синім" вдалося вдруге обійти команду Клоппа на трансферному ринку. Днями раніше Челсі придбав півзахисника Кайседо, яким цікавились "червоні".

Нагадаємо, що Лавія приєднався до Саутгемптона лише влітку 2022 року та став одним з найяскравіших в команді, яка за підсумками сезону вилетіла в Чемпіоншип. Загалом Ромеу провів 34 матчів за "святих", відзначившись голом та асистом. Transfermarkt оцінює 19-річного гравця у 32 млн євро.

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