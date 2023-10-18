Офіційний сайт Челсі повідомив, що захисник Трево Чалоба та півзахисник Керні Чуквуемека зазнали невдач у відновленні після травм, отриманих на початку сезону. Дует змушений пройти додаткове обстеження медичного штабу перед тим, як продовжити реабілітацію на базі в Кобхемі.

"Матч з Арсеналом стане справжньою перевіркою": англійські журналісти у захваті від гри Мудрика за збірну України

Чуквуемека є потенційним конкурентом Мудрика за місце в основі. Основною його позицією є центр півзахисту, однак хавбек з'являвся і на лівому фланзі – Михайло і Керні змінювали один одного влітку, поки останній не отримав травму коліна. У попередньому турі АПЛ англієць повернувся до заявки Челсі, однак відновлення виявилось передчасним.

Нагадаємо, що 19-річний півзахисник приєднався до Челсі у 2022 році. У складі лондонців Чуквуемека провів 17 матчів, в яких забив один гол. 24-річний Трево Чалоба, своєю чергою, ще не виходив на поле у поточному сезоні, однак у серпні йшли чутки щодо оренди центрбека в Баварію.

Зінченко погрожує Мудрику, Ребров підставляє динамівця – Сербія врятує Україну, Трубіна в Баварію, заборона для Довбика