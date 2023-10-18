Челсі втратив двох гравців одразу після повернення з лазарету – серед них потенційний конкурент Мудрика
Молоді таланти "пенсіонерів" могли підсилити оборону та середню лінію, однак камбек із лазарету виявився передчасним.
Офіційний сайт Челсі повідомив, що захисник Трево Чалоба та півзахисник Керні Чуквуемека зазнали невдач у відновленні після травм, отриманих на початку сезону. Дует змушений пройти додаткове обстеження медичного штабу перед тим, як продовжити реабілітацію на базі в Кобхемі.
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Чуквуемека є потенційним конкурентом Мудрика за місце в основі. Основною його позицією є центр півзахисту, однак хавбек з'являвся і на лівому фланзі – Михайло і Керні змінювали один одного влітку, поки останній не отримав травму коліна. У попередньому турі АПЛ англієць повернувся до заявки Челсі, однак відновлення виявилось передчасним.
Нагадаємо, що 19-річний півзахисник приєднався до Челсі у 2022 році. У складі лондонців Чуквуемека провів 17 матчів, в яких забив один гол. 24-річний Трево Чалоба, своєю чергою, ще не виходив на поле у поточному сезоні, однак у серпні йшли чутки щодо оренди центрбека в Баварію.
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