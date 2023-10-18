Найпомітнішим і найяскравішим у складі українців у поєдинку проти Мальти став Михайло Мудрик, якому нарешті вдалося відзначитися дебютним голом за "синьо-жовтих". Перемога над мальтійцями дозволила команді Сергія Реброва опинитися на другій сходинці турнірної таблиці групи С, випередивши італійців ("Скуадра Адзурра" у паралельній зустрічі поступилась Англії (1:3)).

Вже у листопаді українці проведуть вирішальний матч проти Італії, в якої є гра у запасі (зустріч із Північною Македонією). За рівної кількості очок, на Євро-2024 попрямують апеннінці, завдяки перемозі над Україною на Сан-Сіро (2:1). Про несподівані труднощі з Мальтою, трансферний ажіотаж щодо Трубіна, "прорив" Мудрика і шанси Реброва і Ко на поїздку на чемпіонат Європи дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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