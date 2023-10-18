"Його поява у складі команди, безперечно, була просто приголомшливою. Наприкінці матчу з Мальтою він підхопив м'яч біля лінії штрафного, увірвався в центральну зону і ударом з-за меж штрафного майданчика вбив його в сітку.

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Це допоможе зміцнити впевненість у собі гравця, який так потребує її після переходу в Челсі в січні та постійного перебування в центрі уваги.

Його трансфер стався за драматичних обставин: він постійно натякав на перехід до Арсенала, а потім зробив розворот і перейшов у Челсі. Великий цінник привернув увагу до зірки, яка потребує часу, щоб освоїтися і розкрити свій потенціал у клубі.

Було декілька невдалих виступів, але підготовка у міжсезоння і низка матчів під керівництвом Маурісіо Почеттіно дозволили побачити його можливості. Перший гол за клуб, безперечно, зніме вантаж з його плечей, а м'яч за збірну, швидше за все, принесе таке ж полегшення.

Справжньою перевіркою цієї впевненості може стати зустріч з Арсеналом у найближчі вихідні, де Мудрик, безперечно, буде чути глузування від фанатів суперника. Якщо Михайлові вдасться змусити замовкнути цю групу вболівальників, це може стати важливим моментом для того, щоб почати діяти далі та досягти ще більшого", – йдеться у висновку журналістів football.london.

Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, в АПЛ відбудеться чергове українське дербі – в рамках 9-го туру чемпіонату Англії Челсі прийматиме Арсенал. Початок зустрічі о 19:30.

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