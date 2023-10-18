Официальный сайт Челси сообщил, что защитник Трево Чалоба и полузащитник Керни Чуквуэмека потерпели неудачи в восстановлении после травм, полученных в начале сезона. Дуэт вынужден пройти дополнительное обследование медицинского штаба перед тем, как продолжить реабилитацию на базе в Кобхэме.

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Чуквуэмека конкурирует с Мудриком за место в основе. Основной его позицией является центр полузащиты, однако хавбек появлялся и на левом фланге – Михаил и Керни сменяли друг друга летом, пока последний не получил травму колена. В предыдущем туре АПЛ англичанин вернулся в заявку Челси, однако восстановление оказалось преждевременным.

Напомним, что 19-летний полузащитник присоединился к Челси в 2022 году. В составе лондонцев Чуквуэмека провел 17 матчей, в которых забил один гол. 24-летний Трево Чалоба, в свою очередь, ещё не выходил на поле в текущем сезоне, однако в августе шли слухи об аренде центрбека в Баварию.

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