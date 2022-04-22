Головний тренер мадридців Карло Анчелотті потроху думає про будівництво команди наступного сезону. Одним із його найбільшим побажань є Антоніо Рюдігер.

"Бланкос" протягом останніх місяців стежили за ситуацією з 29-річним оборонцем. Все йде до того, що він не продовжить контракт із Челсі, тому Реал готовий боротись за нього.

Рюдігер двояко оцінив можливість продовжити контракт з Челсі

Як інформує Marca, Карло Анчелотті на зустрічі з Флорентіно Пересом поставив клубу завдання підписати Рюдігера, який влітку стане вільним агентом. Тривалий час Антоніо висував досить високі вимоги (12 млн зарплатні "чистими"), але зараз він зробив перший крок, зменшивши апетити, що дозволяє Реалу сміливо вступати у перемовини.

Німець виступає за Челсі з 2017-го. Цього сезону Антоніо є одним із лідерів команди Томаса Тухеля: 47 матчів, п'ять голів та чотири результативні передачі.

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