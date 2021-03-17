Аргентинець мав дуже поганий настрій навіть після перемоги над Борусією М (2:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті – Борусія М – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Інші гравці Манчестер Сіті зібралися у центрі поля, щоб відсвяткувати успіх, а Серхіо самотньо поплентався у підтрибунне приміщення. "Вони не дають мені пас", – поскаржився Агуеро одному з асистентів Гвардіоли. Нападник провів на полі 18 хвилин і торкнувся м'яча лічені рази.

Додамо, що Агуеро страждає від постійних травм, тому відіграв лише 14 матчів (3 голи) у поточному сезоні. Нещодавно з'явилися чутки про літній перехід одноклубника Зінченка в Барселону.

Зінченко – у чвертьфіналі Ліги чемпіонів! Манчестер Сіті переміг Борусію М, забивши пару красивих голів