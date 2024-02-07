В рамках крайнього туру АПЛ на футбольному полі з'явилися усі п'ятеро українців. Найбільше закарбувався у пам'яті фанатів Віталій Миколенко, якому разом із Евертоном вдалося вирвати нічию на Гудісон Парк проти Тоттенхема (3:1). У центральному поєдинку туру між Арсеналом та Ліверпулем (3:1) Олександр Зінченко через пошкодження зумів відіграти всього лиш один тайм, зате встиг розігнати першу гольову атаку.

Михайло Мудрик на фоні чуток про можливу оренду за 18 хвилин проти Вулверхемптона (2:4) відзначився асистом. Ілля Забарний традиційно відіграв увесь матч за Борнтмут – "вишні" не зуміли переграти Ноттінгем Форест (1:1). Натомість Єгор Ярмолюк розпочинав поєдинок проти Манчестер Сіті на лаві запасних Брентфорда і вийшов на заміну лише на 76-й хвилині. Про гру наших легіонерів, критику і похвалу від експертів і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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