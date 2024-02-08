Челси ожидал тяжелый поединок. Мудрику его не доверили – и это очень плохо

Лондонская встреча между Астон Виллой и Челси завершилась без забитых голов, что играло на руку подопечным Унаи Эмери. Ответный матч проходил дома, в Бирмингеме – а соперник еще и проиграл два последних матча, пропустив по 4 гола (от Ливерпуля и Вулвз). Казалось, что у команды Маурисио Почеттино на "Вилла Парк" будут большие проблемы.

К сожалению, Мудрика оставили в запасе. Это уже четвертый поединок подряд, в котором украинец оказался вне стартового состава. Вообще, провести на поле больше 45 минут Михаилу последний раз удавалось аж месяц назад (с тех пор прошло 6 игр). Это уже не тенденция, а факт – наш земляк выпал в ротацию ...

Забегая вперед, скажем, что Миша так и не вышел на поле. Даже когда игра была сделана. Маурисио Почеттино во втором тайме выпустил вместо него Нкунку.

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От Челси привыкли ожидать неубедительные и хаотичные матчи, в которых мяч чаще появляется возле штрафной лондонцев. Тем более неожиданным оказался счет, который был установлен к 54-й минуте – 0:3 в пользу гостей.

Счет уже на 11-й минуте открыл Галлахер. Главным героем, однако, стал Джексон, который промчался по левому флангу и покатил поперечный пас в штрафную. Там оказался Мадуэке, который сразу же сбросил сферу под удар Конору – 0:1.

WHAT A MOMENT.



Connor Gallagher получает свой первый @ChelseaFC гол в сезоне в стиле ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/uJr7IyPqsk - Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2024

На 21-й же минуте Челси организовал контратаку через центр, в завершении которой Гюсто принял мяч на правом фланге и выполнил подачу. Ее на линии вратарской замкнул Джексон – 0:2.

Подача от Мало Густо ?

Головой финиш от Николаса Джексона ?@ChelseaFC готовят! #EmiratesFACup pic.twitter.com/HipmMRBJIS - Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 7 февраля, 2024

А в начале второго тайма разгром устроил Фернандес, который прямым ударом со штрафного отправил мяч в левую девятку. Идеальный выстрел. Сам заработал, сам реализовал. 0:3.

ЭНЦО ФЕРНАНДЕС, КОТОРЫЙ НЕ В ТЕМЕ



The @ChelseaFC полузащитник наносит возвышенный удар со штрафного в верхнюю штангу #EmiratesFACup pic.twitter.com/wBG78QVXe8 - Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 7 февраля, 2024

Челси в целом выглядел значительно лучше

Впечатляет не только реализация Челси, но и ощутимое игровое преимущество. Подопечные Маурисио Почеттино в первом тайме нанесли больше ударов (9:6), чаще попадали в створ (5:3), выиграли 60% единоборств (24:16), имели более высокую точность пасов на чужой половине (86,5% vs 65,7%) и на чужой трети (82,8% vs 47,5%) – а по другим показателям было более-менее равенство.

Правда, по вхождениям в штрафную команды не уступали друг другу, и большинство выстрелов они провели с периметра. То есть, статистика в основу говорит о сохранении стилистических особенностей обоих коллективов – однако у Челси и интересных подходов к воротам было больше.

Кроме трех голов в первый час встречи, стоит вспомнить два врывания Мадуэке на правый угол штрафной – после одного он сбросил мяч Палмеру (тот пробил неудачно), а после другого бахнул мимо дальней штанги. Плюс, из-за пределов штрафной площади стрелял Палмер, однако Мартинес достал мяч из-под дальнего угла.

У Астон Виллы вспоминается только хаотичная ситуация после прострела с левого фланга, когда все завершилось ударом Бэйли низом в руки Петровичу. Вспоминаются выстрелы Уоткинса с края штрафной в ближнюю девятку и Макгинна с линии (под перекладину) – Петрович выручил. Большинство этих эпизодов случилась еще до первого пропущенного гола.

Челси контролировал ход встречи как в первый час, так и в последние 30 минут. Лишь в компенсированное время гости позволили провести гол престижа – лонгшотом с рикошетом от стойки отличился Диаби. В итоге, свисток Энтони Тейлора зафиксировал заслуженную победу лондонцев, благодаря которой они прошли в 1/8 финала Кубка Англии.

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