Челсі заборонено реєструвати нових футболістів у найближчі 2 трансферні вікна – офіційне рішення ФІФА

Лондонський Челсі не зможе підписувати нових футболістів протягом найближчого календарного року.

Дисциплінарний комітет ФІФА вирішив накласти на Челсі трансферний бан. Клуб визнаний винним у порушенні правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців.

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Загалом було ідентифіковано 29 епізодів з порушенням регламенту з трансферів і реєстрації футболістів, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Відтак "сині" не зможуть підписувати гравців влітку 2019-го та у січні 2020-го року. Заборона поширюється на команди усіх вікових категорій.

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Щоправда, лондонський клуб може оскаржити рішення міжнародної асоціації у апеляційному комітеті ФІФА, а у випадку відхилення – в Спортивному арбітражному суді.