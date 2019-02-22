Динамо дізналось суперника у 1/8 фіналу Ліги Європи

Відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, київське Динамо зіграє проти Челсі.

Київський клуб дізнався свого суперника у 1/8 фіналу Ліги Європи, ним став лондонський Челсі.

Жеребкування 1/8 Ліги Європи: онлайн-трансляція – Динамо дізнається суперника

До слова, матчі наступного раунду другого за престижністю клубного євротурніру відбудуться 7 та 14 березня. Перший поєдинок "біло-сині" зіграють на виїзді, а матч-відповідь відбудеться вдома.

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Нагадаємо, Динамо посіло перше місце у групі з Яблонцем, Астаною та Ренном, а у 1/16 фіналу здолало Олімпіакос з загальним рахунком 3:2.