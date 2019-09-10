Челсі вирішив не карати Дрінквотера за п'яний дебош

Колишній хавбек збірної Англії уникнув покарання від клубу, якому він належить.

Челсі не покарав Денні Дрінквотера за бійку у стані алкогольного сп'яніння, інформує Sky Sports.

Дрінквотер травмувався після бійки у нічному клубі – трешовий відпочинок чемпіона Англії-2015/16

Лондонський клуб провів розмову з 29-річним гравцем, однак рішення щодо штрафних санкцій ухвалюватиме Бернлі, за який півзахисник виступає на правах оренди. Раніше повідомлялось, що головний тренер "кларетових" Шон Дайч не поспішає виганяти гравця, і він може зберегти своє місце в команді навіть після такого порушення дисципліни.

Вілліан може покинути Челсі

Нагадаємо, Дрінквотер разом з Лестером ставав чемпіоном Англії у сезоні 2015/16, однак після переходу в Челсі його кар'єра різко пішла на спад.