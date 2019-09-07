Майбутнє бразильського вінгера на Стемфорд Брідж залишається невизначеним.

Вілліан може покинути Челсі через рік, інформує Сalciomercato.

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31-річного бразильця не влаштовує мала кількість ігрового часу, яку він отримує під керівництвом Френка Лемпарда. Якщо новий тренер Челсі не змінить свого ставлення до колишнього лідера Шахтаря, то Вілліан готовий покинути клуб. Його чинний контракт розрахований до літа 2020 року, тому бразилець може розпочати переговори з потенційним роботодавцем вже взимку.

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До слова, у поточному сезоні Вілліан провів за Челсі всього 55 хвилин у всіх турнірах.