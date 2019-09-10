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Челси решил не наказывать Дринквотера за пьяный дебош

21:14 12 Читати українською
Челси решил не наказывать Дринквотера за пьяный дебош
Дэнни Дринквотер / Reuters

Бывший хавбек сборной Англии избежал наказания от клуба, которому он принадлежит.

Челси не наказал Дэнни Дринквотера за драку в состоянии алкогольного опьянения, информирует Sky Sports.

Дринквотер травмировался после драки в ночном клубе – трэшовый отдых чемпиона Англии-2015/16

Лондонский клуб провел разговор с 29-летним игроком, однако решение о штрафных санкциях будет принимать Бернли, за который полузащитник выступает на правах аренды. Ранее сообщалось, что главный тренер "кларетових" Шон Дайч не спешит выгонять игрока, и он может сохранить свое место в команде даже после такого нарушения дисциплины.

Виллиан может покинуть Челси

Напомним, Дринквотер вместе с Лестером становился чемпионом Англии в сезоне 2015/16, однако после перехода в Челси его карьера резко пошла на спад.

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