Мудрик пропустив матчі проти Лутона в чемпіонаті та з Вімблдоном у Кубку англійської ліги через пошкодження, якого зазнав на тренуванні.

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Втім, Михайло вже повернувся до занять – у своєму Instagram Михайло поділився світлиною, де українець опинився в обіймах Мало Гюсто. Українець підписав її: "Радий повернутись".

До слова, вже завтра Челсі проведе поєдинок проти Ноттінгем Форест (початок о 17:00), після чого у футболі починається перерва на матчі збірних. Україна у вересні проведе матчі відбору до Євро-2024 з Англією (9 вересня) та Італією (12 вересня).

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