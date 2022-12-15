Реал домовився з Палмейрас про перехід 16-річного Ендріка, повідомляє офіційний сайт клубу. Форвард приєднається до Мадрида влітку 2024-го, коли досягне повноліття, а доти виступатиме в Бразилії.

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Сторони не розкривають фінансові деталі, однак авторитетний інсайдер Фабріціо Романо інформує, що трансфер обійдеться Реалу в 60 мільйонів євро: 35 млн фіксованої плати + 25 млн потенційних бонусів.

Деталі контракту також розповідає журналіст. За його даними, Ендрік підписав угоду на 3 роки, з можливістю продовження ще на 3. Таким чином Ендрік пов'язав свою кар'єру з Реалом до 2030-го.

Бразилець вже грає на дорослому рівні та встиг стати наймолодшим автором гола в історії Палмейрас. Загалом в активі форварда 7 матчів за першу команду, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.

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