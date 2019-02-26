Челсі – Тоттенхем: прогноз на матч АПЛ

Челсі і Тоттенхем зустрінуться в матчі 28 туру чемпіонату Англії 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Челсі – Тоттенхем відбудеться 27 лютого на стадіоні Стемфорд Брідж. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Челсі – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч АПЛ

William Hill вважає команду Мауріціо Саррі фаворитом поєдинку. На перемогу Челсі приймають ставки з коефіцієнтом 2.35. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3.30, а перемога Тоттенхема оцінюється у 3.10.

Bwin виставили схожі котування на матч. Перемога господарів оцінюється в 2.40, а на вікторію гостей пропонують коефіцієнт 2.95. На нічию – 3.40.

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