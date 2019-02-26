Челси – Тоттенхэм: прогноз на матч АПЛ

Челси и Тоттенхэм встретятся в матче 28 тура чемпионата Англии 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Челси – Тоттенхэм состоится 27 февраля на стадионе Стэмфорд Бридж. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду

Челси – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч АПЛ

William Hill считает команду Маурицио Сарри фаворитом поединка. На победу Челси принимают ставки с коэффициентом 2.35. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.30, а победа Тоттенхэма оценивается в 3.10.

Bwin выставили похожие котировки на матч. Победа хозяев оценивается в 2.40, а на викторию гостей предлагают коэффициент 2.95. На ничью – 3.40.

Челсі отримав трансферний бан: причини, можливі наслідки та чи допоможе ця ситуація Динамо у матчах Ліги Європи