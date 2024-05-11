"Кулес" влітку планують підсилити лінію атаки перед наступною кампанією в чемпіонаті та Лізі чемпіонів. У своїх соцмережах Ламін Ямал виклав провокативний пост, де іспанець стоїть поряд з Ніко Вільямсом з підписом "Soon".

Вигнанець Хаві повернеться в Барселону – "кулес" втратили можливість заробити на його трансфері

Іспанська преса неодноразово писала про інтерес до нападника Атлетіка з боку Барселони. Керівництво "блаугранас" не відмовилося від боротьби за Ніко Вільямса.

Як інформує Som I Serem FCB з посиланням на Тоні Хуанмарті, "кулес", як тільки підпишуть опорного півзахисника і вийдуть на правило 1:1 (один продаж – одна купівля), вкладуть всі свої гроші у трансфер нападника Атлетіка.

Нагадаємо, що Ніко Вільямс має діючий контракт з клубом із Більбао до 2027 року. Загалом 21-річний гравець зіграв за Атлетік у 119 матчах у всіх турнірах. В його активі 19 голів та 23 асисти.

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