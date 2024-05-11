Зірка Барселони "злив" трансферні плани клубу – каталонці йдуть ва-банк
Вінгер Барселони Ламін Ямал розкрив наміри "блаугранас" щодо нападника Атлетіка Ніко Вальямса.
"Кулес" влітку планують підсилити лінію атаки перед наступною кампанією в чемпіонаті та Лізі чемпіонів. У своїх соцмережах Ламін Ямал виклав провокативний пост, де іспанець стоїть поряд з Ніко Вільямсом з підписом "Soon".
Вигнанець Хаві повернеться в Барселону – "кулес" втратили можливість заробити на його трансфері
Іспанська преса неодноразово писала про інтерес до нападника Атлетіка з боку Барселони. Керівництво "блаугранас" не відмовилося від боротьби за Ніко Вільямса.
Як інформує Som I Serem FCB з посиланням на Тоні Хуанмарті, "кулес", як тільки підпишуть опорного півзахисника і вийдуть на правило 1:1 (один продаж – одна купівля), вкладуть всі свої гроші у трансфер нападника Атлетіка.
Нагадаємо, що Ніко Вільямс має діючий контракт з клубом із Більбао до 2027 року. Загалом 21-річний гравець зіграв за Атлетік у 119 матчах у всіх турнірах. В його активі 19 голів та 23 асисти.
"У тебе температура 39°C? Тоді можна не розігріватися": румун, який фанатів від Кройфа з Робсоном і був агентом Чаушеску