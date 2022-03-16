Поплічник Путіна Роман Абрамович потрапив у санкційний список, тому нормальне функціонування для Челсі наразі неможливе. Зокрема клуб не може витрачати понад 20 тисяч фунтів на транспорт. Відтак, доводиться відмовитися від послуг авіакомпаній.

Лідери Челсі готові оплатити перельоти команди – клуб не може це дозволити через санкції щодо Абрамовича

На матч Ліги чемпіонів у Лілль "сині" ще мають можливість дістатися літаком, адже ця поїздка була оплачена до того, як Абрамович потрапив під санкції. А от на виїзд до Мідлсбро Челсі поїде автобусом. Дорога у два кінці займе близько 10 годин. На думку представників клубу, несправедливо ставити футболістів у такі умови.

Зрештою, в Англії це викликає лише сміх. Одним із найактивніших виявився Лімінгтон, який навіть не виступає у професіональній лізі, але однаково мусить здійснювати такі ж дальні переїзди. Щоправда, через те, що у клубу банально немає грошей на літаки. Прес-служба Лімінгтона в соцмережах кілька разів поглузувала з Челсі.

Росія напала на Україну: Луческу вимагає жорсткіших санкцій для росіян, ризик захисника Шахтаря, допомога Реала (LIVE)

"Кажуть, що ви не відчули футбол належним чином, якщо о 7 ранку не їхали на виїзд до Бліз Спартанс… Дуже схоже, от тільки у нас немає тренера, кухонь та індивідуальних телевізорів. Хоча іноді у нас є зарядки USB", – йдеться у повідомленні, до якого додана карта 9-годинної поїздки.

Пізніше Лімінгтон здійснив ще одну спробу понасміхатися, опублікувавши фото команди у дуже некомфортабельному автобусі: "Уявіть Челсі в цьому мікроавтобусі. Насолоджуйтеся, хлопці".