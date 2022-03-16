Лідери Челсі готові оплатити перельоти команди – клуб не може це дозволити через санкції щодо Абрамовича
Гравці Челсі Сесар Аспілікуета та Кай Хаверц готові профінансувати виїзди команди на наступні поєдинки.
Через санкції уряду Челсі не може здійснювати трансфери, продовжувати контракти, продаж квитків, а також виділяти більше 20 тисяч фунтів стерлінгів на виїзні поєдинки, тому доводиться відмовлятись від послуг авіакомпаній.
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Як повідомляє 90min, Кай Хаверц висловив намір проспонсорувати поїздки команди на виїзні матчі. "Я заплачу, це не проблема. Найважливіше потрапити на ігри. Зараз у світі відбуваються складніші речі, тому, якщо нам доведеться їхати автобусом чи літаком на будь-яку виїзну гру, я заплачу. Це не проблема.
Ми всі професіональні футболісти, і всі знають, що це дивна ситуація для клубу. Ми гравці, тому ми повинні зосередитися на футбольних матчах, це найкраще, що ми можемо зробити. Інші речі клуб може вирішити сам. Я не можу багато про це говорити, тому що ми всі зосереджені на іграх, і це найважливіше на даний момент". Також намір оплатити поїздки озвучив капітан команди Сесар Аспілікуета.
Поплічник Путіна Роман Абрамович потрапив у санкційний список, тому нормальне функціонування для Челсі наразі неможливе. До слова, "сині" вже сьогодні мають зіграти проти Лілля на виїзді, а через 3 дні зустрінуться з Мідлсбро в Кубку Англії також у гостях.
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