Через санкції уряду Челсі не може здійснювати трансфери, продовжувати контракти, продаж квитків, а також виділяти більше 20 тисяч фунтів стерлінгів на виїзні поєдинки, тому доводиться відмовлятись від послуг авіакомпаній.

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Як повідомляє 90min, Кай Хаверц висловив намір проспонсорувати поїздки команди на виїзні матчі. "Я заплачу, це не проблема. Найважливіше потрапити на ігри. Зараз у світі відбуваються складніші речі, тому, якщо нам доведеться їхати автобусом чи літаком на будь-яку виїзну гру, я заплачу. Це не проблема.

Ми всі професіональні футболісти, і всі знають, що це дивна ситуація для клубу. Ми гравці, тому ми повинні зосередитися на футбольних матчах, це найкраще, що ми можемо зробити. Інші речі клуб може вирішити сам. Я не можу багато про це говорити, тому що ми всі зосереджені на іграх, і це найважливіше на даний момент". Також намір оплатити поїздки озвучив капітан команди Сесар Аспілікуета.

Поплічник Путіна Роман Абрамович потрапив у санкційний список, тому нормальне функціонування для Челсі наразі неможливе. До слова, "сині" вже сьогодні мають зіграти проти Лілля на виїзді, а через 3 дні зустрінуться з Мідлсбро в Кубку Англії також у гостях.

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