Соратник Путина Роман Абрамович попал в санкционный список, поэтому нормальное функционирование для Челси пока невозможно. В частности, клуб не может тратить более 20 тысяч фунтов на транспорт. Следовательно, приходится отказаться от услуг авиакомпаний.

Лидеры Челси готовы оплатить перелеты команды – клуб не может это позволить из-за санкций в отношении Абрамовича

На матч Лиги чемпионов в Лилль "синие" еще имеют возможность добраться на самолете, ведь эта поездка была оплачена до того, как Абрамович попал под санкции. А вот на выезд в Мидлсбро Челси поедет на автобусе. Дорога в два конца займет около 10 часов. По мнению представителей клуба, несправедливо ставить футболистов в такие условия.

В конце концов, в Англии это вызывает только смех. Одним из самых активных оказался Лимингтон, который даже не выступает в профессиональной лиге, но все равно должен совершать такие же дальние переезды. Правда, потому что у клуба банально нет денег на самолеты. Пресс-служба Лимингтона в соцсетях несколько раз посмеялась над Челси.

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"Говорят, что вы не почувствовали футбол должным образом, если в 7 утра не ехали на выезд в Близ Спартанс… Очень похоже, вот только у нас нет тренера, кухонь и индивидуальных телевизоров. Хотя иногда у нас зарядки USB", – говорится в посте, к которому добавлена ​​карта 9-часовой поездки.

Позже Лимингтон предпринял еще одну попытку понасмехаться, опубликовав фото команды в очень некомфортабельном автобусе: "Представьте Челси в этом микроавтобусе. Наслаждайтесь, ребята".